Minori. Andrea Reale: “Accolgo l’appello di De Luca per evitare una tragedia umana”

Minori, Costiera Amalfitana. Andrea Reale: “Accolgo l’appello di De Luca per evitare una tragedia umana”. Facendo seguito all’appello fatto dal nostro Governatore Vincenzo De Luca al Governo e al Presidente del Consiglio dei Ministri per l’assoluta mancanza di dispositivi in tutto il Sud ed in particolare nella nostra Regione.

Ad oggi non è arrivato nessun dispositivo sanitario come richiesto dalla nostra Regione Con questa petizione Chiediamo Urgentemente che il Governo ed il nostro Presidente del Consiglio non abbandoni la nostra Regione e rispondendo alle esigenze sanitarie del nostro territorio provveda alla fornitura di tutto il materiale richiesto dal nostro Governatore per evitare che l’attuale emergenza sanitaria del mezzogiorno si trasformi in una vera e propria tragedia umana.