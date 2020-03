Minori: andrà premiata l’efficienza del suo sindaco

Mala tempora currunt….e non accennano a fermarsi

Ci sorregge solo la speranza in Dio Onnipotente e nel santi operatori sanitari di ogni ordine e grado che, a rischio della propria incolumità, della propria vita, si dannano per salvare anche il più misero, il più pio, il più peccatore.

E quando tutto avrà termine, quando la vita ci sorriderà nuovamente, quando la mente di tutti sarà libera da paure, preoccupazioni, quando proveremo a parlare, a camminare. Quando supereremo l’uscio di quella casa in cui , al sicuro, il male oscuro ci ha costretti a vivere del tempo, supportati dalla preghiera, sorretti dalla speranza e nel ricordo di quanto, nostri conoscenti, nostri amici, nostri conterranei hanno cessato di sperare e di vivere, faremo un grande respiro liberatorio. E quando tutto sarà finito davvero dovremo sollevare, nel nostro piccolo, sul piedistallo dell’efficienza, della partecipazione, dell’operatività, della presenza costante a favore di tutti, nessuno escluso, il primo cittadino di Minori che, con i suoi egregi omologhi dell’intera costa, si è speso. Dovremo premiare questa persona, ANDREA REALE, sindaco di Minori, piccolo borgo divenuto grande ed efficiente grazie a lui.

Questo non vuol essere assolutamente un panegirico (tanti conoscono la nostra contrarietà per chi opera male nella gestione della cosa pubblica) ma un invito ad amici e non a rendere omaggio a questo piccolo, grande uomo, cui ci accomuna la decennale militanza operativa turistica con la sua famiglia.

Non me ne vogliano gli altri sindaci, di alcni mi onoro di essere amico, ma ….diamo a Cesare….