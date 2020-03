Se vi trovate a Minori, nella splendida costiera amalfitana, non potete non fermarvi al Ristorante “Giardiniello”. Un locale che nasce nel 1955 con Francesco Di Bianco e Annunziata “Nunziatina” Celio è che fa parte della storia della costiera. Recentemente il testimone è passati ai figli Antonio e Giovanni, che hanno portato avanti la tradizione di famiglia arricchendo il menù con tante nuove pietanze. Il Ristorante “Giardiniello” si trova proprio nel cuore di Minori, tra i caratteristici vicoli della cittadina, ed offre al cliente una cucina moderna ma anche con un forte legame alla tradizione. Oltre alla qualità delle materie prime ed alla bontà dei piatti, potrete godere anche di un’ospitalità che vi farà sentire sempre “ospiti” e non “clienti”. Possiamo testimoniarlo in prima persona per aver più volte deliziato il palato con la loro cucina ed anche oggi siamo stati accolti con affetto e disponibilità. Nonostante fosse oramai ampiamente trascorso l’orario del pranzo ci hanno comunque coccolato con i sapori delle loro ricette accompagnate da un sorriso e da una ospitalità che va al di là dell’aspetto puramente professionale.

