Milano. Tutti negativi al coronavirus il resto della giunta lombarda

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera dichiara”Sono tutti negativi gli esiti dei tamponi per l’accertamento del coronavirus effettuati questa mattina ai componenti della Giunta regionale a seguito della positività riscontrata nella notte per l’assessore Alessandro Mattinzoli”. “I test sono stati eseguiti – conclude Gallera – in ottemperanza con le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il ministero della Salute e l’Istituto Superiore di sanità per gli operatori pubblici che svolgono funzioni ritenute essenziali”

L’intera giunta è stata sottoposta ai test sul contagio. In serata il verdetto: tutti i tamponi sono risultati negativi. Ma “siamo stati costretti a rinviare la visita agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona“, hanno riferito in una nota il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

“La nostra collaboratrice della presidenza che si trovava ricoverata sta per essere dimessa in queste ore. Poi tornerà a casa sua ma è praticamente guarita e in attesa dell’ultimo tampone. Sono molto contento per lei, siamo sulla strada giusta”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.