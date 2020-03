Meteo. Pioggia e temporali in Campania già a partire da lunedì

La situazione meteorologica in Italia nella prossima settimana cambierà, già a partire da lunedì. Sul nostro Paese è in arrivo un ciclone, fonte di un peggioramento meteorologico, che porterà con se venti, rovesci, temporali e, in alcune zone dell’Italia, anche neve.

Già a partire dalla giornata di lunedì potrebbero verificarsi dei temporali.

“Il ciclone continuerà a condizionare il meteo anche per la giornata di martedì – scrivono gli esperti de Ilmeteo.it – Mentre sul Nordovest si avrà un tipo di tempo relativamente più asciutto, sul resto del Paese la situazione sarà ancora assai compromessa. Da segnalare inoltre che nel suo avanzare verso sud-est, il ciclone attiverà fortissime raffiche di vento che ruoteranno attorno al minimo depressionario ad oltre 70/80 km/h. Non sono da escludere, di conseguenza, locali mareggiate lungo le coste più esposte”.

Il brutto tempo continuerà a persistere con la rimonta di un ciclo di alta pressione durante il corso di tutta la settimana.