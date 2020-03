Giornata molto nuvolosa con leggere piogge, vento da Est-SE, max 20 nodi, temperatura in graduale leggera crescita. Qualche breve sprazzo di azzurro. Venerdì minore nuvolosità con leggerissima pioggia ma con qualche schiarita in più, specie nel pomeriggio. Vento da Sud più forte di prima mattina, temperatura in ulteriore lieve aumento. Sabato prevalentemente soleggiato con nuvolosità residua. Temperatura stazionaria.

Queste le previsioni meteo fino a sabato, gentilmente offerte dall’Istituto Tecnico Nautico di Piano di Sorrento che, in collaborazione con Positanonews, anche durante l’emergenza continua a fornire le previsioni meteo per tutta la costa di Amalfi e Sorrento, vista la copertura della stazione meteo di cui dispone il plesso scolastico.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE).

Grazie al Prof. Antonio Russo ed al Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina