Meteo. In Campania torna il maltempo: già da oggi freddo e pioggia. Da domani, infatti, un’incursione di aria gelida spazzerà via l’Anticiclone che aveva portato da giorni il bel tempo.

Come riferiscono gli esperti di ilMeteo.it, già a partire dalla giornata di oggi, domenica 22 marzo, ci sarà un primo cambiamento climatico, con i venti freddi di bora e di grecale che soffieranno sulle regioni del Centro-Nord. Anche al Sud il meteo sarà piuttosto instabile ma per effetto di una reiterata circolazione ciclonica sul nord Africa.

Con il passare delle ore, soprattutto tra il pomeriggio e la sera, i venti freddi si rinforzeranno ulteriormente. Su gran parte del sud potrebbero scoppiare temporali.

Le temperature subiranno un primo forte calo rispetto alla giornata di ieri, con differenze anche di 8-10°C. Poche invece le variazioni al Centro-Sud, salvo locali diminuzioni dovute essenzialmente alla maggior inerenza delle nubi e delle precipitazioni.

Lunedì 23 una massa d’aria molto fredda di origine polare dilagherà praticamente su tutto il Paese. Previsto un aumento dell’instabilità al Centro-Sud, con ritorno di pioggia e neve.

Martedì 24 marzo, invece, il peggioramento entrerà nella fase maggiore, un evento eccezionale vista la stagione avanzata. Inoltre, tutto sarà accompagnato da fortissimi venti settentrionali.

Mercoledì 25 l’afflusso di aria fredda andrà ad alimentare un pericoloso vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa. Per questo le condizioni previste vedono un forte peggioramento sulla Sicilia e poi sul resto del Sud, con temporali, nubifragi e nevicate, a tratti copiose, fino a bassa quota in Campania e Basilicata.

Giovedì 26 il maltempo investirà tutta l’Italia.