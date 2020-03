Meta. Il video messaggio di Peppe Tito “Il nostro concittadino col coronavirus sta bene e i familiari in quarantena” . Questo periodo del Coronavirus Covid-19 vede impegnati anche i sindaci della Penisola sorrentina nella comunicazione via social network, il mezzo preferito è il profilo individuale dei primi cittadini , qualche volta, se si è più organizzati, anche sulla pagina del Comune. Sorrento si affida ai comunicati stampa , che sono diffusi a tutte le testate, ma anche a messaggi istituzionali. Più diretti ed emotivi i messaggi di Piergiorgio Sagristani il sindaco di Sant’Agnello è il più preoccupato forse anche perchè si trova a Vico Equense che al confine con Castellammare di Stabia è una specie di fronte di guerra. Balduccelli, dopo il falso allarme a Massa Lubrense, mantiente un tono più moderato, sembra che a fare da riferimento con maggior disponibilità anche a rispondere ai giornalisti è il sindaco Vincenzo Iaccarino da Piano di Sorrento mentre Tito ha un rapporto molto più diretto e popolare . Molte le lamentele dei cittadini su chi non rispetta le regole , controlli etc, ma la Penisola è , rispetto a Napoli e Torre, molto ma molto più rispettosa a detta nostra. Intanto complimenti a tutti coloro che sono a lavoro dalla protezione civile ai medici alle forze dell’ordine e auguri di pronta guarigione a tutti coloro che sono alle prese con il coronavirus.