Meta. Speranza dal sindaco Tito: “Sono diminuiti i contagi”, poi l’annuncio di una grande festa

Penisola sorrentina. Il sindaco di Meta Giuseppe Tito come ogni giorno fa il punto della situazione sull’emergenza coronavirus, partendo dal barlume di speranza del trend dei nuovi contagiati da Covid-19 in Italia: si confermano in leggero ribasso i numeri dei contagi e delle vittime da coronavirus nelle ultime 24 ore.

“Vi chiedo uno sforzo per rispettare le disposizioni del Governo. Questa è l’unica strada che ci permette di allontanare il nemico. Mi rendo conto del sacrificio che chiedo: restate a casa limitando le uscite solo in casi di necessità”- ricorda Tito.

Poi l’aggiornamento sui contagiati a Meta: “I nostri concittadini risultati positivi al covid-19 sono in buone condizioni di salute e continuano la terapia antivirale. Anche i familiari stanno bene.”

Infine il compito per i più piccoli e l’annuncio di una grande festa: “Mi rivolgo ai più piccoli, vi assegno un piccolo compitino: vi chiedo di fare un disegno nel quale rappresentate le emozioni che state provando. Alla fine di questa lontananza forzata vi chiederò di consegnarmi i vostri lavori, poi fisserò una giornata dedicata a voi ed ai vostri disegni e faremo una grande festa.”

Messaggio di speranza da Tito, che è anche padre oltre che sindaco: “Anch’io ho paura per i miei affetti, per i miei figli. Solo prendendo consapevolezza delle mie paure, riuscirò a trovare la forza di non cedere ad esse.”

“Sempre al vostro fianco, il vostro amico sindaco – conclude“.