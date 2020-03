Meta, Sorrento. Coronavirus: rimandato il tour di Anastasio (le nuove date)

Le incessanti problematiche legate al Codiv-2019 non si placano per il momento.

Dopo la chiusura delle scuole, dei cinema e dei teatri, la chiusura delle sale operatorie per interventi non urgenti, la cancellazione di molti voli internazionali per l’Italia e la chiusura al pubblico nei task show e giochi a premi televisivi, anche molti eventi e concerti sono stati rimandati per prevenire il contagio.

Tra gli eventi musicali, anche i concerti del nostro Anastasio, il cantautore 22enne metese, vincitore della dodicesima edizione di X Factor, sono stati rimandati.

Dopo il successo che ha avuto a Sanremo con il brano “Rosso di Rabbia”, Anastasio era pronto a presentare al pubblico nei locali più in d’Italia il suo primo vero lavoro da cantautore, con pezzi che raccontano la sua storia.

Anastasio infatti, nel suo album non smentisce le sue origini, pubblicando addirittura una canzone dedicata alla sua terra, ai suoi compagni d’avventure e alla sua adolescenza citando le scuole frequentate e alle marachelle fatte crescendo: stiamo parlando di “Cronache di una gioventù metese”.

Il primo vero tour che avrebbe presentato al suo pubblico l’esibizioni live del suo album “Atto Zero”, è stato rimandato ad ottobre.

Molte le date cancellate.

Anastasio sui suoi social si è scusato con i suoi fan, ma in un periodo così brutto per il nostro paese collaborare per evitare nuovi contagi è doveroso.

Ma il nostro Marco non si abbatte, infatti su un post pubblicato sul suo profilo instagram ha affermato di “preparare delle sorprese” che molto presto verranno svelate:

Non avete idea di quanto eravamo gasati di tornare finalmente a calcare un palco, di farvi sentire come suona dal vivo ATTO ZERO, ma purtroppo dovremo aspettare ancora un po’. Siamo costretti anche noi a rinviare il tour nei club ad ottobre. Mi dispiace davvero tanto, nel frattempo di certo non starò con le mani in mano: sto lavorando ad un paio di chicche che vi regalerò presto. – Scrive Anastasio sul suo post.

I concerti del tour nei club di Anastasio, originariamente previsti a partire dal 12 marzo sono rinviati e riprogrammati per ottobre 2020 in seguito al nuovo Decreto Ministeriale per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Coronavirus.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

Per le date di Nonantola, Senigallia e Roncade, invece, è previsto un rimborso, non essendo stato possibile ricalendarizzarle.

Info per il rimborso Nonantola e Roncade

Per coloro che hanno acquistato i biglietti presso un punto vendita, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto rivolgendosi agli stessi punti vendita dove i biglietti sono stati acquistati, entro e non oltre il 25 marzo 2020.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro nel luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto indirizzando una comunicazione via email all’indirizzo: ecomm.customerservice@ticketone.it, entro e non oltre il 25 marzo 2020.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto indirizzando una comunicazione di richiesta con allegati i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 25 marzo 2020 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Info per il rimborso Senigallia

Per coloro che hanno acquistato i biglietti presso un punto vendita, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto rivolgendosi agli stessi punti vendita dove i biglietti sono stati acquistati, entro e non oltre il 6 aprile 2020.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro nel luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto indirizzando una comunicazione via email all’indirizzo: ecomm.customerservice@ticketone.it, entro e non oltre il 6 aprile 2020.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto indirizzando una comunicazione di richiesta con allegati i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 6 aprile 2020 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Per ulteriori informazioni seguite i siti www.friendsandpartners.it, www.magellanoconcerti.it e www.ticketone.it .

⬇️ NUOVE DATE ⬇️

02/10 PADOVA Hall

03/10 TRENTO Sanbapolis

06/10 ROMA Spazio Rossellini

07/10 ROMA Spazio Rossellini (SOLDOUT)

08/10 NAPOLI Duel Beat

16/10 BOLOGNA Estragon

17/10 FIRENZE Viper (NUOVA LOCATION)

18/10 PERUGIA Afterlife

28/10 VENARIA (TO) Teatro della Concordia

29/10 MILANO Fabrique