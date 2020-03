Da Meta a Sorrento e da Amalfi a Positano tutti a godersi il sole e il mare come in estate È scattato oggi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che, tra le altre misure per fronteggiare i rischi da contagio per il Covid-19, ha anche disposto la chiusura delle scuole di tutta Italia di ogni ordine e grado, comprese le università, fino al prossimo 15 marzo.

Fatto sta che per gli studenti il provvedimento si è tramutato in un’occasione di vacanza, ma senza tener conto dei limiti agli assembramenti previsti dallo stesso decreto. E così, complice anche la giornata quasi primaverile, bar e locali pubblici sono stati letteralmente presi d’assalto in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina. E qualcuno si è anche fatto un bagno, chi sta qui in questi giorni si sta proprio godendo questo periodo semi estivo. Nella foto Meta e nella diretta Positano