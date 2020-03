Meta, il sindaco Tito in diretta su Canale 8: “I tre casi positivi stanno bene. Ringrazio i cittadini” – VIDEO

Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, è stato ospite del programma Mattin8, in onda su Canale 8. Ovviamente, le domande principali erano orientate sul problema Coronavirus e come il primo cittadino si stia attivando per evitare i contagi.

“Purtroppo a Meta abbiamo tre casi di Covid-19 – ha dichiarato Tito – Le persone stanno bene, stanno facendo la terapia e a giorni usciranno dall’ospedale. I cittadini stanno facendo degli sforzi seri e voglio ringraziarli.

Come amministrazione noi abbiamo attivato un carrello solidale, così chi vuole può donare alle famiglie più indigenti. Faccio mie le parole del governatore: il messaggio che mando ai cittadini è quello di rimanere a casa per evitare di ingolfare gli ospedali. Un messaggio che deve essere chiaro a tutti.

Fortunatamente non abbiamo problemi di approvvigionamento, siamo in contatto con i grandi centri di distribuzione. Ripeto, ringrazio i cittadini che si stanno comportando al meglio: in questo momento non abbiamo bisogno di fare polemiche, dobbiamo ricordare le parole di Papa Francesco, il messaggio più bello rivolto agli amministratori quest’anno”.

Questo il video completo: