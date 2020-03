Meta. Il sindaco Giuseppe Tito: “So che oggi sembra difficile ma non datevi mai per vinti”

Riportiamo il messaggio del sindaco di Meta Giuseppe Tito.

Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. In merito ai nostri cittadini risultati positivi al Covid-19 posso tranquillizzarvi che tutti stanno bene e le loro condizioni di salute migliorano di giorno in giorno. L’Amministrazione sta mettendo in campo iniziative a sostegno di tutte quelle famiglie che vivono una situazione di disagio. Vi ricordo che da stamani è attivo lo sportello solidale invitando le persone a contattare i seguenti numeri: 081.0812253 e 081.0812236 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00. Come sempre vi voglio lasciare con una mia riflessione. Come un virus digitale questo nemico è entrato nelle nostre vite mandando in tilt e interrompendo quelli che erano i programmi del nostro sistema che ora, con pazienza, siamo costretti a riformattare. E in questa operazione abbiamo la consapevolezza e la paura che molti file andranno persi, che molti programmi dovranno essere reinstallati o persino sostituiti. E ciò naturalmente ci destabilizza, disorienta e preoccupa. Siamo costretti a mettere in pausa quelli che fino a ieri erano i nostri programmi e soprattutto non sappiamo se e cosa potremo riprogrammare domani. Ma se oggi ci sentiamo sfiduciati non ci abbandoni mai la convinzione che ritroveremo lo slancio per fare nuovi progetti o semplicemente per cambiare prospettiva, riformulando quello che fino a ieri credevamo infallibile. Ciò avverrà perché domani avremo ancora di più la certezza dell’imprevisto e la necessità di raggirarlo. Avremo chiaro quelli che sono i progetti per cui vale la pena sacrificarci, quelle che fino a ieri erano piccole cose e che oggi sono diventate le nostre priorità. So che oggi sembra difficile soprattutto perché nessuno ne conosce i tempi e la modalità, ma non datevi mai per vinti. Ognuno dentro di sé ritroverà il mordente per riformattarsi, per riavviare il proprio sistema, i propri programmi ed i propri sogni. Io sarò qui a riprogrammare con voi. Come sempre vi saluto con un abbraccio. Il vostro sindaco”