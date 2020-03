Meta. Il sindaco Giuseppe Tito: “Quando tutto questo sarà passato abbracciatevi fino a togliere e togliervi il fiato”

Riportiamo il messaggio di oggi del sindaco di Meta Giuseppe Tito che ci parla del valore di un abbraccio. Facciamo tesoro delle sue parole.

«Facciamo il punto della situazione. Come ho precisato ieri il Governatore della Campania De Luca ha disposto la proroga delle restrizioni fino al 14 aprile. Capisco il peso della notizia ma spero che sia chiaro a tutti che è l’unica strada per combattere il nemico invisibile. In merito ai nostri concittadini positivi al Covid-19 vi informo che stanno bene e stanno continuando la terapia. Mi preme raccomandarvi che ai primi sintomi simil-influenzali è importante contattare il proprio medico curante. Non abbiate timore, lui vi guiderà sul da farsi. Intervenire prontamente ai primi sintomi è la strategia giusta per fronteggiare un eventuale contagio sia per il paziente che per i vostri cari che per l’intera comunità. Vi lascio con una mia riflessione. “Spero di riabbracciarti presto”, è questa la frase ormai più ricorrente per ciascuno di noi. La scriviamo, la diciamo ad un amico, ad un fratello, ad un genitore lontano che ormai non incontriamo da settimana e che vediamo solo tramite la consueta videochiamata che ci permette quell’abbraccio virtuale che ci fa sentire meno distanti. Prima degli incontri, delle uscite del sabato sera, di un caffè solo per vedersi, questo terribile nemico ci ha tolto la possibilità e la libertà di comunicare con un abbraccio, negandoci la primordiale e più profonda forma di linguaggio non verbale. L’abbraccio di un amico, di una mamma, di un figlio… cura per l’anima in momenti di sconforto e sincera condivisione degli attimi di felicità. Perché è l’intensità della sua forza, l’empatia che riesce a trasmetterci e che ci fa sentire a casa, al sicuro e ci permette di esprime ciò che a volte le parole non possono. Eppure questo bisogno di contatto forse finora l’avevamo sottovalutato, dato per scontato, persino dimenticato. E dora che qualcosa di invisibile ce lo impedisce si enfatizza e diventa necessario. Ma se la distanza impedisce gli abbracci allo stesso tempo rafforza i sentimenti, consolida quegli affetti trascurati e ci fa capire chi vorremmo correre ad abbracciare. Quando tutto questo sarà passato abbracciatevi fino a togliere e togliervi il fiato e non abbiate paura di perdervi negli abbracci ritrovati ed in quelli mai dati e tutto sarà più bello. Io spero di riabbracciarvi presto. Il vostro amico sindaco».