Meta. Il sindaco Giuseppe Tito: “La forza ed il coraggio delle donne”

Riportiamo il messaggio ai suoi concittadini del sindaco di Meta Giuseppe Tito:

“Buongiorno cari concittadini e buona domenica. Vorrei fare il punto della situazione. In merito al nostro concittadino risultato positivo al Covid-19 sta bene così come la moglie ed entrambi sono ricoverati cautelativamente. Fortunatamente non presentano alcun sintomo evidente. Stamane effettuato tampone ai familiari più stretti che, comunque, sono in isolamento. La situazione è sotto controllo e monitorata dal sottoscritto quotidianamente così come anche in merito al caso del Dott. D’Alessio la situazione è sotto controllo. Il dottore è in isolamento volontario, non presenta sintomi e sta bene. Per quanto riguarda, invece, l’ordinanza da me varata ieri in cui ho deciso di adottare nuove e più stringenti limitazioni al nostro vivere quotidiano allo scopo di evitare il più possibile nuovi focolai di contagio che metterebbero le nostre strutture sanitarie in ginocchio, ribadisco che oggi più di ieri è importante e fondamentale restare a casa evitando inutili e dannosi spostamenti sul territorio comunale. Mi pesa, e tanto, aver preso queste ulteriori decisioni ma le ho ritenute necessarie per la salvaguardi di tutti. Vi vorrei lasciare oggi con questa riflessione. Stamattina vorrei trarre spunto da una frase letta tempo fa che in questi giorni mi sembra ancora più vera. Il bello delle donne che hanno paura ma alla fine hanno il coraggio di fare tutto. Voi donne del mio paese, abituate da generazioni alla distanza ed all’attesa dei vostri uomini di mare, siete chiamate oggi alla distanza nell’attesa più dura restando il faro delle nostre viti e dei nostri cuori. Avete in voi una forza misteriosa, silenziosa e travolgente che non si insegna e non si impara, fa parte di voi. E quando parlo di questa forza non posso fare a meno di pensare a mia madre ed a tutte voi, mamme del mio paese. Mamme giovani e meno giovani. Oggi siete accomunate dalla stessa paura, paura per i vostri figli, piccoli o grandi che siano non fa differenza. Ma la forza ed il coraggio di voi mamme riesce a superare la paura, può avere magari forme diverse ma ha sempre lo stesso obiettivo: noi figli. Il vostro coraggio, il modo in cui ci insegnate come coltivarlo e come farlo entrare, seppure in minima parte, nelle vostre vite ci accompagnerà sempre. Ed oggi più che mai per noi è fondamentale. Siete sempre la nostra forza, mamme vicine e mamme lontane. Un abbraccio. Il vostro sindaco”