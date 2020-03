Meta. Il sindaco Giuseppe Tito ai suoi concittadini: “Siamo gente di mare, riprenderemo la rotta che per adesso abbiamo dovuto sospendere”

Riportiamo il bellissimo messaggio del sindaco di Meta Giuseppe Tito ai suoi concittadini in questo momento di difficoltà.

A tutt’oggi voglio comunicarvi che non ci sono casi di Covid-19 sul nostro territorio. Il dramma a cui siamo messi di fronte in questi giorni sta investendo anche il tessuto produttivo della nostra terra. E per questo il mio pensiero oggi va a chi ha dovuto chiudere temporaneamente la propria bottega o il proprio negozio o sospendere la propria attività alberghiera o di ristorazione non potendo garantire lavoro a centinaia di persone. A chi vive grazie al turismo nella nostra bella terra, oggi chiusa momentaneamente al resto del mondo, ed è stato costretto a fermarsi per questa emergenza. A chi, invece, non può fermarsi come le farmacie ed i negozi di generi alimentari e continua la propria attività senza sosta pur di garantire alla comunità metese i beni di prima necessità. Noi tutti, da sempre dediti al lavoro per prenderci cura della nostra famiglia e per il senso del dovere che le passate generazioni ci hanno trasmesso, stiamo vedendo vanificare i nostri sacrifici e le nostre certezze economiche. Ma la storia ci insegna che siamo un popolo che nelle difficoltà riesce a tirar fuori il meglio di sé. Un popolo di gente di mare abituato alla tempesta e pronto a superarla. Sono certo che insieme scriveremo un nuovo capitolo di storia riprendendo la rotta che per adesso abbiamo dovuto sospendere. Sono fiero di voi. Sempre al vostro fianco. Il vostro sindaco.