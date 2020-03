Abbiamo avuto il piacere di scambiare due parole con Roberto Porzio, consigliere Delegato allo Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili, nonché capogruppo di maggioranza, nel Comune di Meta.

A quest’ultimo abbiamo chiesto come verrà affrontata la situazione Coronavirus, considerando gli spettacoli e gli eventi in programma.

Sei uno dei grandi protagonisti del “by night” in Penisola Sorrentina e non solo: “Sono ormai circa trent’anni che mi occupo di eventi. Stiamo affrontando un problema molto serio perché le persone hanno timore di entrare in luoghi molto affollati.

Dobbiamo dare un segnale: noi stiamo continuando nel nostro percorso, correndo dei rischi e considerando un numero inferiore di presenze. Chiaramente le problematiche ci sono: il nostro motto è sicuramente quello di non mollare, continuare con le stesse persone, affrontando il periodo negativo con spalle larghe. Le serate verranno tutte confermate, con i dovuti accorgimenti“.