Meta. Peppe Tito “Stiamo risalendo al paziente zero”. La Covid Map della Penisola Sorrentina

Meta ( Napoli ) Il consueto messaggio serale del sindaco Peppe Tito per l’emergenza Coronavirus Covid – 19 .

Cari Metesi, nel pubblicare i report aggiornati anche nella loro veste grafica dal team CovidMap , voglio aggiornarvi circa il lavoro che sto svolgendo insieme alla Polizia Municipale al Nucleo di Protezione civile ed ai collaboratori esterni nominati. Ebbene anche grazie alla sinergia che si è venuta a creare con gli altri Comuni che partecipano al Progetto Covid Map a Meta siamo quasi riusciti a risalire al paziente zero dell’unico ceppo presente sul nostro territorio fino ad ora. Nelle prossime ore, infine, partirà in via sperimentale la geolocalizzazione VOLONTARIA delle persone in isolamento e/o auto-isolamento, progetto a cui stiamo lavorando da giorni…

Al progetto partecipano i comuni di Sorrento, Massa Lubrense e Sant’Agnello con Meta. Positanonews ha aggregato i dati anche di Piano di Sorrento e Vico Equense. Ricordiamo che in Costiera amalfitana, da Positano a Cetara, non ci sono casi. Il problema è grave a Castellammare di Stabia e di più ancora a Torre del Greco, ma per fortuna sembra che il contenimento in Italia e in Campania cominci a funzionare