Meta. Peppe Tito sindaco modello , controlli per strada per chi viene dal Nord. Chi non rispetta ordinanza rischia denuncia . Proprio oggi l’ANSA ha pubblicato il video della fuga dalla Lombardia, di chi prendeva il treno da Milano a Napoli per andare a Sorrento prima della chiusura della Regione .

Da qui l’esodo in Campania con l’aumento del rischio coronavirus . Tito ha imposto il controllo sulla Statale. Ad annunciarlo è stato lo stesso Primo cittadino metese che ha anche pubblicato un breve video sul proprio profilo facebook.

Nel video sono riprese due persone a bordo di un camper che hanno dichiarato di essere in viaggio da due settimane e di essere diretti ad una struttura ricettiva sorrentina.

Si tratta di una misura tampone nell’attesa di conoscere quali disposizioni giungeranno dalla Prefettura in ordine alle modalità di effettuazione dei controlli da chi proviene dalla zona rossa.

Intanto fra Vico Equense e Massa Lubrense, parlando della Penisola sorrentina, e anche in Costiera amalfitana, sono in tanti fra studenti e altro tornati sul territorio.