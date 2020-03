Meta, penisola sorrentina. Acceso diverbio tra automobilisti in Piazza Madonna del Lauro

Meta, penisola sorrentina. Poco dopo le 17.00 di oggi, in Piazza Madonna del Lauro, si è registrato un accesso diverbio tra alcuni automobilisti. Non si conoscono con precisione le cause che hanno generato la discussione verbale ma si tratterebbe comunque di motivi futili. La diatriba è durata circa mezz’ora durante la quale i toni si sono fatti più accesi ma, fortunatamente, lo scontro si è mantenuto a livello vernale. Lentamente la situazione è rientrata ma nel frattempo ha causato disagi per le persone che si trovavano a transitare sul posto.