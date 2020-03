Meta. Messo in quarantena perchè faceva la spesa in altro comune “Mia zia non può prendere la pensione, come fa?”. “Sono stato fermato mentre facevo la spesa a mia zia in un altro comune, praticamente il primo giorno del divieto in Regione Campania, poi hanno visto che erano passate due ore , ma gli ho detto che avevo perso due ore a lavorare in ufficio, però non è servito e sono stato punito con questa quarantena che è da arresti domiciliari – spiega D. L. – Ora non posso neanche prendere la pensione a zia”

Aggiornamenti

“E’ intervenuto il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo a risolvere la situazione, lo ringrazio”, ci ha poi detto D.L.