Meta. Il messaggio del sindaco Giuseppe Tito a tutti i papà nel giorno della loro festa: “Siate rassicuranti e coraggiosi”

Riportiamo il messaggio del sindaco di Meta Giuseppe Tito, rivolto oggi a tutti i papà nel giorno della loro festa, preceduto dall’invito forte e serio di restare a casa.

“Oggi, 19 marzo, San Giuseppe, giorno della nostra festa, dedico a voi papà il mio pensiero ed il mio augurio per questo ruolo così importante che anch’io, come voi, ho avuto la fortuna di ricoprire. In questi giorni il nostro senso di responsabilità è messo ancor più a dura prova soprattutto perché, con i nostri sorrisi e le nostre parole, abbiamo il dovere di rassicurare le nostre famiglie, di credere in prima persona che tutto andrà bene, di essere sostegno per i nostri figli ed esempio di coraggio e speranza. Ai loro occhi siamo supereroi, invincibili e pronti a sguainare la spada per allontanare il nemico e la paura. E quest’anno, in occasione della nostra festa, dobbiamo dimostrare di essere all’altezza delle loro aspettative. I figli sono la linfa della nostra vita, il motivo che vale ogni sacrificio. Sono loro il senso più profondo di ciò che siamo. Loro ci daranno con la loro ingenuità ed il loro fidarsi di noi quella grinta che serve a superare questo brutto momento. Siate rassicuranti e coraggiosi, sorridenti e fiduciosi nella vita. Siate oggi più che mai le rocce dei vostri figli, quel porto sicuro dove vorremmo fare sempre ritorno. La loro ammirazione sarà il più grande risultato che possiamo desiderare ed ottenere. Buona festa del papà a tutti voi. Il vostro sindaco”.