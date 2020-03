Meta. Il messaggio del sindaco Giuseppe Tito: “Torneremo a sorridere e ridere con tutto il nostro cuore. Ve lo prometto”

Riportiamo il messaggio del sindaco di Meta Giuseppe Tito.

In merito ai nostri concittadini risultati positivi al Covid-19 vi informo che tutto procede positivamente. Vi voglio informare che a giorni sarà pubblicato sul sito istituzionale la domanda per accedere al beneficio dei buoni spesa così come stabilito dal Governo. Inoltre abbiamo attivato un nuovo conto corrente dedicato “Emergenza Covid-19” il cui Iban è presente sul sito istituzionale del Comune. Come sempre confido nel mio popolo che ancora una volta si sta dimostrando solidale. Come ogni giorno vi lascio con un mio pensiero. In ognuno di noi c’è una innata predisposizione al sorriso, un gesto che si accompagna anche ad un semplice saluto o rende speciale e difficilmente non viene ricambiato. Eppure com’è difficile sorridere con il cuore. Ci capita spesso di incontrare sorrisi tristi che portano in sé una storia, una identità, una vita intera. Sorrisi solo apparenti che celano tutt’altro che gioia. E’ così che ora ci sentiamo. Sorridiamo per farci forza, per rassicurare, perché ne abbiamo bisogno. Ma in alcuni momenti ci sentiamo come se qualcuno fosse entrato nella nostra anima appropriandosi della sua voglia di sorridere. Perché, soprattutto in questi giorni, la nostra anima ci dice che non c’è proprio nulla per cui sorridere, anzi spesso il magone l’attanaglia ed è faticoso cercare di rimandarlo indietro. E’ così per tutti, anche per me, in particolare nel sapere che questo nemico ha rubato il sorriso alla mia terra, al mio popolo, alla mia gente. Lasciamo che si prenda anche il sorriso, magari per un po’. Questo mostro invisibile si illuderà di sorridere al nostro posto. Ma la voglia di sorridere nel profondo, con il cuore, con l’anima e la speranza di trovare questa voglia custodiamola gelosamente. Verrà il tempo in cui torneremo a sorridere e ridere con tutto il nostro cuore. Ve lo prometto. Come sempre un abbraccio forte. Il vostro sindaco”