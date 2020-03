Meta. Il messaggio del sindaco Giuseppe Tito: “Perseverare e sperare nonostante la difficoltà”. Il valore della resilienza

Riportiamo il messaggio del sindaco di Meta Giuseppe Tito.

“Vi porto a conoscenza che con una nuova ordinanza a firma del Presidente De Luca è stata disposta la proroga delle misure restrittive fino al 14 aprile. Ognuno di noi è chiamato ad uno sforzo maggiore ma tutto questo serve per combattere il nostro nemico invisibile. I nostri cittadini positivi al Covid-19 anche oggi stanno bene e stanno facendo la terapia. Vi lascio come sempre con un mio pensiero. Oggi vorrei riflettere con voi sul significato del verbo latino resalio che si pensa stesse ad indicare la perseveranza di chi tentava di risalire su una barca capovolta dalle onde del mare. Perseverare, sperare, restare motivati all’azione nonostante le difficoltà e, sottolineo, nonostante la difficoltà. Perché è semplice proseguire e non demordere quando si è senza ostacoli, il difficile è continuare nell’incertezza, nella paura e nella solitudine. La vita è imprevedibile, a volte sembra scoraggiarci e metterci alla prova, tanto che spesso sembrerebbe più semplice arrendersi ad essa e lasciarla fare. Eppure abbiamo in noi una forza che la stessa vita ci dona, che ci viene in soccorso per farci saltare a bordo della nostra barca per riprenderne il controllo. E’ la resilienza, silenziosa, talvolta sconosciuta celata in ognuno di noi che siamo in grado di scoprire solo nei momenti più difficili a cui la vita ci chiama. Come una compagna di viaggio ci aiuta ad accettare gli imprevisti ed a trasformali in uno slancio per riorganizzare in un’ottica nuova positiva le nostre reali opportunità e le nostre prospettive. Ci farà ripartire infondendo in noi la consapevolezza che, nonostante tutto, ne varrà sempre la pena di ricominciare, di sognare, di credere alla vita. Mai come ora abbiamo bisogno di lei. Vi saluto. Il vostro amico sindaco”.