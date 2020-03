Meta. Il messaggio del sindaco Giuseppe Tito: “Non sciupiamo questo tempo ma trasformiamolo in un’arma vincente per il tempo che verrà”

Pubblichiamo il messaggio del sindaco di Meta Giuseppe Tito ai suoi concittadini ed a tutti noi.

Cari cittadini, buon inizio di settimana. Facciamo un po’ il punto della situazione. In primis voglio ringraziarvi per quanto ognuno di voi continua a fare. Anche ieri avete dimostrato un grande senso di responsabilità. Solo in questo modo riusciremo a combattere il nostro nemico. In merito alle due persone risultate positive al Covid-19 residenti nel nostro comune vi posso rassicurare che stanno bene così come i familiari più stretti. In merito alla questione del Dott. D’Alessio siamo in attesa della risposta, ma anche in questo caso posso tranquillizzarvi che il dottore sta bene, non presenta alcun sintomo ed è in isolamento volontario. Stamattina voglio lasciarvi con una mia riflessione quotidiana. Cari concittadini siamo ormai da giorni distanti costretti a vivere una realtà ed a scandire diversamente il nostro tempo. Fino a poco fa eravamo abituati a ritmi frenetici, il tempo spesso ci scivolava tra le dita senza che ce ne accorgessimo e rimandare ad un altro tempo era normale e spesso necessario. Invece la storia ha voluto in qualche modo fermare il nostro tempo, ce lo sta donando per intero forse per farcelo assaporare, per farcelo apprezzare. E’ strano pensare che a volte avremmo voluto fermarlo ed ora invece vorremmo che passasse il più velocemente possibile per tornare alla normalità o forse a quello che pensavamo fosse la normalità. Ma quando tutto questo passerà, perché vi assicuro che passerà, avremo nuovi occhi, nuove orecchie e nuove mani per guardare, ascoltare e toccare il nostro tempo in modo diverso. E ciò avverrà perché il tempo che stiamo vivendo oggi è tempo di riflessione, di maturazione e di crescita per ognuno di noi. Coltiviamo degnamente questo tempo, non sciupiamolo ma trasformiamolo in un’arma vincente per il tempo che verrà. Ad maiora. Vi abbraccio. Il vostro sindaco”.