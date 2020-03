Meta in lutto. Ci ha lasciati Maria Avellino

Meta, Penisola Sorrentina. Ci ha lasciati Maria Avellino. A darne il triste annuncio sono i nipoti Giovanni, Maria con Nicola, la cognata Rosamaria, il fratello Michele con la moglie Giovanna, Franca e Luisa, i nipoti Ornella, Alfredo e Luisa, e tutti i parenti, ai quali la redazione di Positanonews porge le sue sentite condoglianze.

In virtù del Decreto del Consiglio dei Ministri per l’emergenza sanitaria del Coronavirus, non si terrà la cerimonia funebre in Chiesa.

Domani, domenica 15 marzo 2020, la salma sarà benedetta.