Meta, l’idea del consigliere Soldatini: ecco il progetto Covid Map per la Penisola Sorrentina. Tanti sindaci favorevoli

Un’idea che ha convinto praticamente tutti. Quella del consigliere Corrado Soldatini, di Meta, è incentrata sulla creazione di un gruppo di lavoro che si occuperà, in questi giorni difficili, di portare avanti un progetto chiamato “Covid Map Penisola sorrentina”. L’idea è sicuramente ispirata a quello che è successo in Corea del Sud nelle ultime settimane e si sviluppa sull’individuazione geografica dei singoli casi di positività al Coronavirus e successivamente sulla creazione di una mappa virtuale aggiornata in tempo reale.

Al progetto collaborerebbero medici, Forze dell’Ordine, esperti del settore, volontari e ovviamente sindaci. “Vorrei ringraziare pubblicamente i Sindaci Piergiorgio Sagristani e Giuseppe Cuomo che si sono dichiarati subito disponibili ad attuare la mia proposta -aveva affermato qualche giorno fa Soldatini- In attesa della risposta da parte degli altri Sindaci della penisola, stamane con il Sindaco Giuseppe Tito formalizzeremo gli atti necessari per dare inizio al progetto di Covid Map Penisola Sorrentina. Abbiamo appena ricevuto la disponibilità anche del Sindaco di Massa Lorenzo Balducelli i ringraziamenti sono rivolti anche a lui. Grazie davvero e speriamo che i nostri sforzi diano buoni frutti.

Stando a quanto affermato dallo stesso Corradini, primi colloqui con i sindaci ci sono stati e avrebbe già avuto l’ok dai Sindaci Giuseppe Cuomo, Piergiorgio Sagristani, Giuseppe Tito, Lorenzo Balducelli.