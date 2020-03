Meta. Le toccanti parole del sindaco Giuseppe Tito agli anziani: “Vi sono vicino e vi ringrazio di cuore per quello che state facendo”

Meta. Il sindaco Giuseppe Tito, ricordando che a tutt’oggi non ci sono casi di Covid-19 nel comune della penisola sorrentina, ha voluto rivolgere un pensiero alle persone anziane in questo momento di emergenza e di prova. Ecco le sue toccanti parole: “Grazie di cuore a voi che, nonostante le difficoltà, state rispettando il mio invito a restare a casa. A chi è solo, costretto – in questi giorni ancor di più – al silenzio, alla solitudine ed alla paura per questa situazione così terribile. Grazie a voi nonni che state resistendo lontani dai vostri adorati nipoti con la speranza di poterli riabbracciare e di tornare a giocare al più presto con loro. Grazie per essere di esempio a tutti noi perché solo chi, come tanti di voi, ha vissuto la paura, la disperazione e la miseria della guerra può insegnarci che realmente andrà tutto bene e che dopo il maltempo ci sta sempre il buontempo. Oggi dobbiamo crederci e domani magari, chissà, lo racconteremo ai nostri nipotini con la vostra stessa emozione, il vostro stesso tremolio nella voce e di vostri stessi occhi lucidi che oggi per noi hanno un significato ed una partecipazione ancora più profonda. Il vostro sindaco vi è vicino come non mai in questo momento ricordandovi di essere disponibile per ogni vostra necessità o richiesta. Un abbraccio di cuore e grazie a tutti”.