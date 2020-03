Meta. L’appello urgente della Farmacia Elifani: “Restituite bombole di ossigeno”

Penisola sorrentina. L’appello giunge dalla Farmacia Elifani di Meta per la carenza di ossigeno. Mentre i principali ospedali hanno potenziato le proprie reti di erogazione dell’ossigeno, molti ammalati che sono rimasti nelle loro case hanno bisogno di bombole a domicilio, che spesso non si trovano più.

Questo l’appello lanciato dalla Farmacia Elifani:

Preghiamo vivamente coloro che abbiano a casa bombole di ossigeno non utilizzate, a restituirle prontamente alla farmcia per consentire di ridistribuirle ai pazienti in gravi difficoltà respiratorie. E’ un atto di civiltà e responsabilità necessario. Grazie.