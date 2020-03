Meta. La buona notizia, il pediatra Gianfranco D’Alessio negativo al Coronavirus

Buongiorno a tutti e buona giornata .vi voglio dare una buona notizia in merito alla questione del dott Dalessio il tampone è Negativo. In abbraccio e buona giornata.

Con questo messaggio sul proprio profilo personale il sindaco Peppe Tito ha annunciato l’esito del tampone al Cotugno di Napoli per il pediatra Gianfranco D’Alessio. Una persona di grande valore, non ha nascosto nulla, neanche il sospetto, che in questo periodo potrebbe nascere anche da una semplice tosse, per poi verificare che non c’è nessun contagio al Coronavirus Covid-19.

D’Alessio è un noto e stimato serio medico, ama il suo paese e la sua gente, candidato sindaco nel 2009, al minimo sospetto non ha esitato ad adottare ogni precauzione e ha consentito di rendere pubblica la cosa. Per fortuna non c’è nulla di nulla. Da Sorrento a Vico Equense sono stati effettuati centinaia di tamponi e sono per la stragrande maggioranza negativi. Con gli auguri al dottor D’Alessio cominciamo la giornata con una bella notizia