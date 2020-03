Meta, Farmacia Elifani: esempio di efficienza e professionalità nelle situazioni di emergenza

Meta, Penisola sorrentina. Siamo rimasti affascinati dalla professionalità con cui la Farmacia Elifani ha affrontato questa situazione di emergenza sanitaria a causa della diffusione del covid-19.

In farmacia sono dotati di protezioni anti contagio super sicure, a partire dalle mascherine, fino a degli schermi in vetro a dividere il farmacista dal cliente.

Ma non finisce qui. Il Dr. Giuseppe De Simone ha pensato davvero a tutto. L’accortezza per i dettagli e quei servizi minimali utili a tutti, ci hanno lasciati sbalorditi: la misurazione della temperatura corporea in farmacia e la possibilità di ordinare i farmaci via WhatsApp, sono alla base dei provvedimenti adottati per far fronte all’emergenza in ambito preventivo, diminuendo al massimo la possibilità di contagio.

Il personale della farmacia Elifani, inoltre, è accuratamente preparato e sempre aggiornato sulle nuove opportunità terapeutiche e su servizi innovativi, è particolarmente orientato alla ottimizzazione della terapia medica del paziente e promuove la salute, il benessere e la prevenzione delle malattie. Il continuo aggiornamento del personale sulle novità ed opportunità del settore garantisce all’utenza servizi ed attività di rilievo, a partire dalle autoanalisi dei principali parametri del sangue, fino alla automisurazione della pressione arteriosa e tanto altro.

Complimenti al Dr. De simone che, con il suo staff, ha organizzato ed allestito in tempi record tutte le misure preventive, continuando ad offrire un servizio serio ed efficiente.