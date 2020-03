Meta. Il Covent Garden resta aperto tutte le sere ma annulla gli eventi in programma per il 6, 8 e 13 marzo

Riportiamo il comunicato del Covent Garden

Meta. In considerazione del DPCM del 4 marzo che prevede la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli in tutta Italia fino al 15 marzo, il Covent Garden annulla gli eventi in programma per il 6, l’8 e il 13 marzo.

IL RISTORANTE/PUB/PIZZERIA COVENT GARDEN RESTERÀ REGOLARMENTE APERTO TUTTE LE SERE (tranne il lunedì, come da ordinaria programmazione).

Gli eventi musicali organizzati riprenderanno VENERDÌ 20 marzo stesso posto stesso divertimento.

Grazie mille