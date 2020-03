Meta. Coronavirus, l’aggiornamento della situazione nella città della penisola sorrentina ad oggi 20 marzo 2020

Al momento a Meta risultano 50 persone in autoisolamento fiduciario.

Raccomandazioni: Chiunque rientra al Comune di residenza (viaggio, studio o lavoro) è tenuto a comunicarlo al Comando di Polizia Municipale ed alle ASL competenti ed a porsi in autoisolamento fiduciario; invitiamo gli stessi ed anche i familiari a stretto contatto con questi ultimi, a rispettare l’ordinanza ed osservare i medesimi comportamenti , limitando il più possibile il contatto con l’esterno.

In caso di insorgenza di sintomi quali FEBBRE e TOSSE anche lieve, sono OBBLIGATI a segnalare tale situazione con TEMPESTIVITÀ al medico curante ed al dipartimento di prevenzione dell’ASL.

Al momento è presente un caso sul nostro territorio, siamo in contatto con la famiglia cercando di venire incontro alle loro esigenze e seguendo passo passo l’evolversi della situazione, facciamogli sentire la nostra solidarietà.

Per chiunque non lo abbia ancora fatto pubblichiamo di seguito il link per scaricare e compilare l’apposito modulo invitando a compilarlo e trasmetterlo via EMAIL all’indirizzo poliziamunicipale.meta@asmepec.it oppure via FAX alle autorità competenti EVITANDO COSI CONTATTO CON UFFICI PUBBLICI:

http://www.comune.meta.na.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1412?fbclid=IwAR3kEVhD0mpiP9yLSHSABa2ywk7mwjcZAsG8vgncG2oS7yiR9CVAd9YPlwI