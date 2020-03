Meta. Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine per assicurarsi che le norme necessarie al contrasto del contagio da Coronavirus siano rispettate. Posti di blocco dei Carabinieri in Piazza Madonna del Lauro, punto nevralgico della città che permette l’ingresso in penisola sorrentina. Controllate auto in entrata ed in uscita, oltre che quelle in circolazione sul territorio cittadino, affinché nessuno trasgredisca alle disposizioni.

