Meta. Ci lascia Luigi Lardaro, 72 anni, originario della Penisola

Meta, Penisola Sorrentina. Da Sale Marasino arriva la triste notizia: ci lascia Luigi Lardaro, all’età di 72 anni, originario della Penisola. Cittadino del Comune di Meta, dopo il matrimonio con una ragazza di Piano di Sorrento, per motivi di lavoro, si sono trasferiti al Nord, a Sale Marasino, sul lago d’Iseo, in provincia di Brescia. Lui vice direttore di banca, lei insegnante, entrambi da poco in pensione. Ogni anno passavano le vacanze estive nel loro paese di origine e, quando potevano, anche a Pasqua per cantare il miserere nelle processioni di Meta. Deceduto per il Covid-19, anche se si è ancora in attesa dell’ufficialità, manca dalla Penisola Sorrentina dallo scorso anno.

Lascia la moglie Marisa, i figli Raffaele e Marcello, la sorella Rita, i cognati, i nipoti, e tutti i parenti, ai quali la redazione di Positanonews porge le sue sentite condoglianze.

I funerali, in ottemperanza alla legge nazionale, sono sospesi, mentre le visite sono riservate ai familiari più stretti.