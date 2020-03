Meta. Casa Diocesana “Armida Barelli” di Alberi ospiterà personale dell’Ospedale di Sorrento e Marittimi per l’emergenza Coronavirus . Lo fa sapere con una comunicazione il sindaco di Meta Peppe Tito

Stamani, io ed il mio Assessore alle politiche Sociali, Angela Aiello, siamo stati ad Alberi presso la Casa diocesana di Spiritualità “Armida Barelli” per incontrare il Vicario Generale, don Mario Cafiero ed il responsabile della struttura Cristiano Castellano.

Abbiamo richiesto alla Curia arcivescovile di Sorrento ed ai responsabili della Casa Barelli la disponibilità a poter ospitare parte del personale dell’Ospedale di Sorrento che ci richiede un alloggio provvisorio.

Come saprete, in questi giorni difficilissimi, medici e paramedici sono continuamente esposti al rischio di contagio e ci hanno chiesto di aiutarli per evitare ulteriore pericolo ai propri familiari.

Abbiamo inoltre richiesto la disponibilità della struttura a poter ospitare alcuni marittimi dipendenti MSC che in questi giorni stanno facendo ritorno a casa per sottoporsi ad isolamento fiduciario.

Ebbene, grazie a S.E.R. Mons. Francesco Alfano, al

Reverendo Don Mario Cafiero, a Cristiano Castellano ed alle religiose della Casa, potremmo garantire l’alloggio provvisorio per 6 ospedalieri e 14 marittimi che ne necessitano in questo periodo.

A loro tutti va il nostro personale ed ammirato ringraziamento.

Insieme ce la faremo ed andrà tutto bene.

Per ottimizzare l’organizzazione si è ritenuto opportuno di mettere in contatto direttamente la struttura d’accoglienza con i vertici della MSC al fine di individuare i marittimi da collocare presso la stessa.

Giuseppe Tito Sindaco di Meta

Angela Aiello Assessore alle Politiche sociali.