Meta. Anche la moglie del 75enne positiva al Coronavirus. Nove contagiati in Penisola son l’infermiera che lavora a Sorrento La conferma è arrivata nel pomeriggio: è risultata positiva anche la moglie dell’uomo di 75 anni di Meta primo contagiato dal Covid-19 della costiera sorrentina. L’esito del tampone è stato reso noto nel pomeriggio di oggi dai sanitari del Cotugno di Napoli.

La donna, così come il marito, è ricoverata in ospedale. Entrambi per fortuna in buone condizioni. Con loro si mantiene in stretto contatto il sindaco di Meta Giuseppe Tito. Lo stesso primo cittadino precisa anche che “si attende l’esito del tampone per il Coronavirus sui familiari della coppia”.

Sono nove i contagiati in penisola sorrentina: quattro a Sorrento, due a Meta, uno a Piano di Sorrento ed uno a Vico Equense. A questi si aggiunge l’infermiera di Gragnano che lavora al Santa Maria della Misericordia, anche lei positiva e ricoverata al presidio di Sorrento.

Sono stati comunque fatti decine di tamponi dall’esito negativo e altri verranno fatti. Rinnoviamo l’invito a rispettare le regole.