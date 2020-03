Meta. Anastasio e “Senzo Civico”. Le rime sul coronavirus: “Bravo criminale, scendi a passeggiare”

Meta. Novità in casa Anastasio. Poco più di un mese fa è uscito il suo primo album ufficiale, Atto Zero, contenente Rosso di rabbia con cui ha partecipato al Festival di Sanremo. Oggi sul nostro sito il freestyle, ovvero le rime prodotte in maniera non strutturata o improvvisate, pubblicato dallo stesso rapper metese sul suo profilo Instagram.

Anastasio tira fuori tutto il suo “Senzo civico”, perchè è questo il titolo del freestyle, analizzndo la situazione attuale a causa del coronavirus che sta piegando in due il nostro paese e denuncia quelli che definisce “criminali” che scendono in strada a passeggiare nonostante il divieto.

Ecco le rime più significative:

Il panico non serve. la febbre svanirebbe se solo non ne parlassimo

Aspettiamo che collassino gli uffici statali, riversiamoci per strada da fottuti animali, scaccoliamoci a vicenda e non laviamo le mani, ricopriamo di sputazza polizia e militari.

Bravo criminale, scendi a passeggiare. Eccì… era solo allergia

Anastasio ci ha abituati da sempre a testi musicali di alto spessore, quasi sempre legati a ciò che vive o che ha vissuto, come nel caso di Cronache di gioventù metese, una traccia del suo ultimo album.

Ecco un estratto del testo:

La strada l’ho vissuta come dico io

Se vieni a farti un giro dove vivo io

Capirai che siamo strani, una terra di paesani

Imbarcati, villeggianti e panorami