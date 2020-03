Meta. All’età di 85 anni ci lascia Santina Aiello, in D’Aniello

Meta, Penisola Sorrentina. All’età di 85 anni ci lascia Santina Aiello, in D’Aniello. A darne il triste annuncio sono il marito Pasquale, il figlio Giovanni con Lina, Roberta ed Arianna, la figlia Margherita con Eduardo ed Alessio, le sorelle, il fratello, i cognati, i nipoti e tutti i parenti, ai quali la redazione di Positanonews porge le sue sentite condoglianze.

In virtù del Decreto del Consiglio dei Ministri per l’emergenza sanitaria Coronavirus, la cerimonia funebre in Chiesa è vietata.