Messico usa il “muro” di Trump per fermare il Coronavirus

C’è qualcosa di strano in questo virus. In Italia partito dal Nord, quando dal Nord chiamavano sporchi e terroni, peste e Colera, quelli del Sud. In America lo stesso colpisce il Nord e gli USA ed il povero e bistrattato Messico userà il muro di Trump per evitare che arrivino i contagiati.. Lo stesso per l’Africa al momento senza virus rispetto all’Europa. Poi per la prima volta ha fermato l’inquinamento del pianeta terra.. Volete muovervi e inquinare? Allora attenti al COVID19, fermi e a casa se volete salvarvi e salvare il mondo.. Chissà se questi saranno insegnamenti possibili per un futuro dell’umanità migliore da attuare spontaneamente senza virus