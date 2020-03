Il messaggio di speranza di Alessandra Aprea e Gianluca Parente dalla spiaggia di Meta sulla Costa di Sorrento “La bellezza salverà il mondo anche dal coronavirus”. La poesia dell’attrice Alessandra Aprea, di recente impegnata nel tour “Le parole di una madre”, nelle chiese della Penisola sorrentina e del mondo , laureata al DAMS di Bologna in spettacolo, con la musica di Gianluca Parente, musicista e profondo studioso delle tradizioni popolari , con la sua tamorra, ci hanno dato un momento di teatro, musica, poesia e preghiera. Aprea , ispirata studiando Wojtiyla , ci spiega il senso di questo momento “Sento di dover ringraziare Dio per il dono di aver partecipato al film Il Nuovo Vangelo del regista svizzero Milo Rau che testimonia la mia fede incrollabile verso l’Ente Supremo. Vogliamo dare un messaggio di speranza in questo momento dove gli abbracci, la vita sociale, lo stare insieme, è tutto fermo, la parola può riscaldare i cuori e gli animi, in questo momento buio in attesa che ritorni la luce. La bellezza salverà il mondo anche dal coronavirus e da tutti i mali , in particolare quelli dello spirito.”

Una preghiera che ha recitato di fine Ottocento inizia così

Madonna De La Grazia

Regina de lu cielo / Divina maestà

chesta grazia ca te cerco / fammella pè pietà