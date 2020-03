Ascoltiamo con attenzione il messaggio dello psicologo e psicoterapeuta Stefano Pieri, che ci aiuta ad affrontare questo momento particolare e complesso che stiamo vivendo. Ecco le parole del dott. Pieri ci dice: “Tocca la natura, il creato, la parte nostra da dove proveniamo quando siamo stati creati milioni di anni fa’. Ci riporta alle caverne nella scoperta del nostro io interiore attraverso il silenzio per osservare i nostri 5 sensi olfatto, udito, vista, tatto, gusto, cose che oramai erano state messe in secondo piano, ma che sono essenziali per il contatto naturale. Fino ad arrivare poi all’ascolto dell’anima dello spirito… Aprendo finalmente la cassaforte oramai chiusa da secoli, un occasione unica ed irripetibile nel tempo. . . Entriamo dentro troviamo ricordi abbandonati come in una vecchia soffitta, desideri, occhi di bambino, lo stupore del adolescente, la Fede che ci scopre nel raccoglimento di chi siamo veramente, qui poi escono le idee le scoperte ed i geni!!!”