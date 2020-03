Il messaggio di Papa Francesco sulla pandemia: “Pregate per chi governa”

Città del Vaticano – Il Messaggero riporta il messaggio di Papa Francesco che chiede ai cattolici una preghiera speciale per il presidente del Consiglio Conte, per i ministri del suo governo e per i Governatori delle Regioni d’Italia. «Tante volte l’autorità si sente sola, a volte non sente capita. Preghiamo quindi per i nostri governanti che devono prendere la decisione su queste misure per contenere la pandemia. Che si possano sentire accompagnati dalla preghiera del popolo». Sono le prime parole che il pontefice pronuncia alla messa celebrata stamattina alle 7 – e trasmessa in streaming sul sito della Santa Sede – nella cappella di Santa Marta dove non ci sono che lui, le poche suore che lo accudiscono e alcuni sacerdoti che lo accompagnano nella lettura del Vangelo. «In questo momento di pandemia penso ai familiari, ai malati, ai genitori con i bambini a casa. Ma soprattutto stamattina vorrei chiedervi di pregare per le autorità che devono decidere e tante volte si sentono sole».