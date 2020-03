Il Napoli e Dries Mertens sono più vicini. La trattativa per il rinnovo del belga, in scadenza a giugno, ha subito un’accelerata importante nelle ultime ore e, secondo le indiscrezioni che filtrano, le parti sarebbero vicine a raggiungere l’accordo. Il giorno dopo il

– Scende in campo il presidente e decide in un incontro confidenziale di andare incontro alle richieste economiche di Dries Mertens

L’offerta di De Laurentiis

Non è un mistero che il belga abbia ricevuto proposte allettanti, su tutte quelle di Inter e Monaco che sognano un colpo importante a parametro zero. Nel pranzo all’Hotel Vesuvio, per superare la concorrenza, De Laurentiis avrebbe alzato a 4,5 milioni di euro più bonus l’offerta biennale al belga, aggiungendo anche un premio extra di 2 milioni di euro in caso di firma. Le parti si rivedranno nei prossimi giorni, ma le sensazioni sono positive.