Mercato S.Severino, prima vittima per Coronavirus : l’annuncio del sindaco

Salerno. Mercato S.Severino, prima vittima per Coronavirus Covid-19: l’annuncio del sindaco

Cari concittadini devo purtroppo informarvi che, presso l’Ospedale Fucito, è deceduto un cittadino residente a Montesarchio (BN) e domiciliato nel nostro Comune a causa di una polmonite interstiziale da Sars Coronavirus associati. I contatti avuti nei giorni precedenti sono stati solo con gli altri componenti della sua famiglia, residenti nella nostra Città, per i quali è stata disposta dall’ASL la messa in quarantena. Giungano alla famiglia le più vive e sentite condoglianze da parte di tutta la nostra comunità.