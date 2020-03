Medjugorje finite le apparizioni della Madonna . C’entra il Coronavirus Covid-19?

Dopo la chiusura di Lourdes, sono finite le apparizioni della Madonna che avvenivano ogni due del mese, stando alle veggenti ed ai fedeli. Ieri una apparizione straordinaria a Mirjana, che si è svolta eccezionalmente in casa, con la sua famiglia, data anche l’assenza di pellegrini per via del blocco delle frontiere a causa del Coronavirus.

La Madonna ha rivelato alla veggente Mirjana che da ora in poi le apparirà una sola volta all’anno, il 18 di Marzo. E’ previsto nelle prossime ore un comunicato ufficiale. Sapevamo che prima o poi ciò doveva accadere ma speravamo il più tardi possibile. Ora è il tempo della preghiera!