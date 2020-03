Maurizio Casagrande saluta Agerola: “Restate a casa, non vedo l’ora di tornare” – VIDEO

Un momento difficile come questo si può superare solo con il pensiero, che una volta finiti questi tempi bui, possiamo tornare a riappropriarci di nuovo della bellezza dei luoghi e della serenità dei nostri appuntamenti in musica e cultura. Agerola con le sue bellezze a conquistato il cuore dei tanti artisti che vi hanno fatto visita, innescando messaggi di generosità. Bella è l’iniziativa di “Casa Agerola” che ospiterà ogni giorno un artista che ricorderà con note, parole e musica quanto sia importante oggi restare a casa. A salutare la Svizzera dei Monti Lattari è stato l’amato attore napoletano Maurizio Casagrande, che con un caloroso appello a restare a casa. Il comico e attore in un video messaggio ha detto “non vede l’ora di tornare magari con uno spettacolo, a stare lì tutti insieme, ad Agerola”.