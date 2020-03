Massa Lubrense. Tenta di eludere i controlli notturni ed aggredisce i vigili: denunciato

Penisola sorrentina. Durante i controlli eseguiti anche la scorsa notte dalla Polizia Municipale di Massa Lubrense, è stato denunciato un soggetto per oltraggio a pubblico ufficiale. Aveva tentato di eludere i controlli ed ha reagito in modo increscioso contro gli agenti. “A tutti i componenti della Polizia Municipale il nostro plauso e la nostra vicinanza per questa grande prova che stanno dando per la salvaguardia di tutti noi.” dice il sindaco Lorenzo Balducelli.

Dal 16 marzo e fino al 28 marzo, il Comando di Polizia Municipale, con l’ausilio dei nuovi agenti, ha effettuato 835 controlli stradali in ingresso e uscita dal nostro Comune, 82 controlli alle attività commerciali. 4 sono stati i denunciati dalla Polizia Municipale ai sensi dell’art. 650 del codice penale ed altre 6 persone sono state denunciate dalle altre Forze dell’Ordine sul territorio massese.

“Grazie alla Polizia Municipale ed a tutte le Forze dell’Ordine per i rischi che stanno correndo per il bene della nostra comunità. Andiamo avanti con coraggio. Continuiamo a fare la nostra parte. Spero di riabbracciarvi presto! – Conclude il sindaco”.