Massa Lubrense. Il sindaco: “Il concittadino deceduto presso l’ospedale di Sorrento non è transitato per il nostro territorio”. I sindaci della Penisola Sorrentina sono sempre attivi per rassicurare quanto più possibile i loro cittadini sull’emergenza coronavirus. “Per il nostro concittadino deceduto presso l’ospedale di Sorrento, durante il viaggio di ritorno dalla Thailandia, e non transitato per il nostro territorio, si attende l’esito del tampone”. Questo quanto ha scritto il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli sul suo profilo Facebook. Continua poi con “I due tamponi, invece, effettuati su pazienti della Penisola Sorrentina, in osservazione sempre presso l’ospedale di Sorrento, sono risultati negativi.

Continuiamo a rispettare le regole e tutto andrà per il meglio!”