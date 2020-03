Massa Lubrense, Sant’Agata. Continuano i controlli per l’emergenza coronavirus

Massa Lubrense, località Sant’Agata. Continuano i controlli per l’emergenza coronavirus. Riportiamo di seguito le parole del sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli, che ringrazia tutti coloro che svolgono il proprio dovere, a partire da chi controlla, per arrivare a chi rispetta le regole e resta responsabilmente in casa:

“Grazie a tutti quelli che stanno facendo il proprio dovere, sia chi controlla che chi, responsabilmente, resta a casa.

Grazie a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e Vigili Urbani che stanno presidiando il territorio come ho potuto appurare personalmente. Un grazie anche alla protezione civile che in questo momento sta girando per il paese divulgando il mio messaggio di rimanere in casa.

Forza e coraggio!”